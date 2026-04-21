Il Milan ha ripreso i contatti con il Bayern Monaco per cercare di portare a termine l'acquisto di Leon Goretzka. La trattativa tra le due società è in corso, con il club rossonero che manifesta interesse per il centrocampista tedesco. La distanza tra domanda e offerta e i dettagli dell'accordo sono ancora da definire, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Leon Goretzka ha appena festeggiato la Bundesliga con il Bayern Monaco, ma il suo futuro sarà lontano dalla Baviera. Il centrocampista tedesco classe 1995 è in scadenza a giugno e, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, cambierà squadra nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrebbe intensificato i contatti nelle ultime settimane. Il profilo di Goretzka piace molto a Massimiliano Allegri, che lo considera la priorità per rinforzare il centrocampo in vista del 20262027, stagione in cui i rossoneri puntano a tornare stabilmente in Champions League e a gestire la doppia competizione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovi contatti per Goretzka: procede la trattativa per portarlo alla corte di Allegri

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