Il Milan ha deciso di puntare forte su Goretzka. Il centrocampista tedesco si svincolerà dal Bayern a fine stagione e i rossoneri vogliono approfittarne, cercando di portarlo a Milano senza spendere nulla. La società sta già organizzando le mosse per bruciare la concorrenza e assicurarsi il suo ingaggio.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto contratto Leon Goretzka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco. Il club e il giocatore hanno già annunciato pubblicamente che il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Pertanto, l'ex di Schalke 04 e Bochum è alla ricerca di una nuova sistemazione. Il Milan, ha ricordato il 'CorSport', ha già avuto dei contatti con gli agenti di Goretzka durante l'ultimo calciomercato invernale, cercando di studiare un modo per strappare il Nazionale tedesco alla concorrenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, sprint Milan per Goretzka: il piano del Diavolo per bruciare la concorrenza

Approfondimenti su Goretzka Milan

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina e approdare al Milan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Goretzka Milan

Argomenti discussi: Calciomercato chiuso senza botti: no del Tottenham alla Juve per Kolo Muani, salta Mateta al Milan; Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadra; La mini sosta sorride al Milan: infortunati e non solo, così Allegri prepara lo sprint; Quando gareggia Giacomel? Date, orari, programma gare e dove vederlo.

Calciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamentiCalciomercato Milan, sprint rossonero per Gila: avviati i contatti con gli agenti. Le ultime e gli aggiornamenti Il futuro di Mario Gila potrebbe presto allontanarsi da Roma. Il difensore classe 2000 ... calcionews24.com

Milan, sprint finale dell’Atletico per Goretzka: Bayern abbassa pretese | CMCome appreso da Calciomercato.it, l’Atletico è riuscito a strappare il sì del calciatore tedesco in scadenza di contratto. Cosa altrettanto importante, dopo aver sparato alto (cioè 20 milioni) ora il ... calciomercato.it

Juventus, sprint finale per l’attaccante: Kolo Muani o Sorloth https://www.calciostyle.it/calciomercato/juventus-sprint-finale-per-lattaccante-kolo-muani-o-sorlothfsp_sid=569 di Giacomo Segreto - facebook.com facebook

#Juventus, con #Mingueza accordo trovato: blitz di Ottolini, sprint finale con il Celta x.com