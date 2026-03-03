Calciomercato Juve | Koné del Sassuolo fa impazzire le big Ora vale 30 milioni qual è il club in pole

Il centrocampista del Sassuolo Koné sta attirando l'interesse di diverse grandi squadre di calcio. La sua valutazione di mercato è salita a 30 milioni di euro. Attualmente, si conosce quale club si trovi in testa alla corsa per assicurarsi il giocatore, ma non sono stati ancora annunci ufficiali. La situazione resta molto seguita nel mondo del calciomercato.