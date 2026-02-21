Calciomercato Allegri spinge per Kean | primi contatti tra Milan e gli agenti Camarda la chiave?

Massimiliano Allegri chiede a gran voce Kean per rinforzare il suo attacco. La Fiorentina, che detiene il cartellino dell’attaccante, potrebbe lasciarlo partire in estate. Il Milan ha già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, valutando una possibile trattativa. Nel frattempo, il club rossonero pensa anche a Camarda, come possibile elemento di scambio. La situazione si muove rapidamente, e le prossime settimane saranno decisive.

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina, con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola. Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it Milan, contatti con gli agenti di Kean: si studia la prima offerta. Occhio al jolly CamardaIl Milan ha avviato i contatti con gli agenti di Kean, cercando di capire le possibilità di portarlo in nerazzurro. Calciomercato Milan, accelerata dei rossoneri per Gila: avviati i contatti con gli agenti, le ultimissimeIl Milan accelera sul fronte Gila. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allegri spinge per il rinnovo di Tomori, lo vuole ancora in rossonero; Allegri spinge per il rinnovo di Tomori lo vuole ancora in rossonero; Inter-Juve, colpo di scena il giorno dopo: lungo stop; Calciomercato il Milan sfida l’Inter e il Como per il super talento europeo. Allegri spinge per il rinnovo di Tomori, lo vuole ancora in rossoneroMassimiliano Allegri vuole il rinnovo di Fikayo Tomori per averlo ancora a disposizione nel suo Milan in ottica futura ... calciomercato.it #calciomercato #Milan, #Rabiot non ci sta! #Allegri in delirio. #Lewandowski nel mirino Non è l'unico nome! #SempreMilan x.com «GIMENEZ, IL RITORNO È VICINO! ALLEGRI ANNUNCIA IL RIENTRO TRA UN MESE, MA IL FUTURO DEL "BEBOTE" È UN GIALLO: SVOLTA O ADDIO» #Gimenez #Milan #Allegri #Fullkrug #TMW #Calciomercato - facebook.com facebook