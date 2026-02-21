Calciomercato Allegri spinge per Kean | primi contatti tra Milan e gli agenti Camarda la chiave?

Massimiliano Allegri chiede a gran voce Kean per rinforzare il suo attacco. La Fiorentina, che detiene il cartellino dell’attaccante, potrebbe lasciarlo partire in estate. Il Milan ha già avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore, valutando una possibile trattativa. Nel frattempo, il club rossonero pensa anche a Camarda, come possibile elemento di scambio. La situazione si muove rapidamente, e le prossime settimane saranno decisive.

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Come scrive 'Tuttosport' nella short list rossonera resterebbe Moise Kean della Fiorentina, con il Diavolo che starebbe mandando scout a seguirlo da diverse settimane. I dirigenti rossoneri avrebbe già sondato e avviato i contatti con l'agente della punta Alessandro Lucci. Per il Milan sarebbero comunque troppi i 62 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore viola. Primo sponsor di Kean sarebbe proprio Massimiliano Allegri e il Milan potrebbe mettere sul piatto circa 30-35 milioni di euro cash più una contropartita tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

