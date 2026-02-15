Calciomercato Moretto | Il Milan sta valutando e sondando Gerard Martin
Matteo Moretto rivela che il Milan sta seguendo con attenzione Gerard Martin del Barcellona, dopo aver deciso di sondare il suo valore. La volontà del club rossonero nasce dalla necessità di rafforzare il reparto offensivo e di trovare un giovane talento da inserire in rosa. Nei prossimi giorni, i dirigenti del Milan analizzeranno ulteriormente le possibilità di portare l’attaccante spagnolo in Italia.
Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato l'interesse del Milan per un giovane difensore classe 2002 del Barcellona: Gerard Martin. Moretto, ovviamente, ha voluto soffermarsi anche sulla complessità dell'operazione: il giocatore, infatti, ha già espresso di voler rimanere in spagna. Ecco, di seguito, le sue parole: “Il Milan sta valutando, sondando Gerard Martin, terzino sinistro che può fare il centrale del Barcellona. Ha 23 anni, classe 2002, 19 partite in Liga quest’anno, 4 in Copa del Rey, e 8 in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Gimenez sta valutando se operarsi o meno, il Milan intanto tratta per Füllkrug (Fabrizio Romano)
Santiago Gimenez è fermo da settimane a causa di un infortunio alla caviglia e sta valutando se sottoporsi a un intervento chirurgico.
Calciomercato Juve, Comolli sta valutando davvero quel colpo: l’affare potrebbe concretizzarsi in prestito a gennaio! Tutti i dettagliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calciomercato, Moretto: Ecco perché il Milan non ha affondato per Gatti; Moretto – Mateta-Milan, decisione già presa in vista dell’estate. Dopo i controlli medici…; Milan su McKennie? Moretto rivela cosa c'è di vero sull'interesse dei Rossoneri; Calciomercato Milan, Moretto: Piace Victor Valdepeñas, i dettagli.
Moretto: Vedremo quale sarà il futuro di Gerard Martin: di sicuro il Milan lo sta visionandoMatteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta di un giocatore del Barcellona seguito dal Milan. Queste le sue parole: Il Milan sta ... milannews.it
Milan, il difensore arriva dal Barcellona: l’annuncio di MorettoLe ultimissime notizie relative al possibile colpo del Diavolo: nome nuovo per il club rossonero. Ecco di chi si tratta Nelle ultime due partite di campionato è rimasto in panchina, ma le presenze ne ... milanlive.it
Milan: un giocatore del Barça nel mirino News e cifre https://milanworld.net/threads/milan-gerard-martin-nel-mirino-le-cifre.158668 #Milan #Calciomercato #Barça facebook
Il Milan sta visionando Gerard Martín, terzino sinistro (che può fare anche il centrale) del Barcellona @MatteMoretto x.com