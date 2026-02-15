Matteo Moretto rivela che il Milan sta seguendo con attenzione Gerard Martin del Barcellona, dopo aver deciso di sondare il suo valore. La volontà del club rossonero nasce dalla necessità di rafforzare il reparto offensivo e di trovare un giovane talento da inserire in rosa. Nei prossimi giorni, i dirigenti del Milan analizzeranno ulteriormente le possibilità di portare l’attaccante spagnolo in Italia.

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato l'interesse del Milan per un giovane difensore classe 2002 del Barcellona: Gerard Martin. Moretto, ovviamente, ha voluto soffermarsi anche sulla complessità dell'operazione: il giocatore, infatti, ha già espresso di voler rimanere in spagna. Ecco, di seguito, le sue parole: “Il Milan sta valutando, sondando Gerard Martin, terzino sinistro che può fare il centrale del Barcellona. Ha 23 anni, classe 2002, 19 partite in Liga quest’anno, 4 in Copa del Rey, e 8 in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Il Milan sta valutando e sondando Gerard Martin”

