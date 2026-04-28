Il calciomercato della Juventus si concentra sul futuro del difensore Cambiaso, con alcune voci che indicano la possibilità di un suo ritorno in squadra o di una separazione definitiva. La società sta analizzando le opzioni, valutando se riprovarci con il giocatore o se considerare alternative. Intanto, si pensa anche ad altri obiettivi per il mercato estivo, mentre si attendono eventuali decisioni ufficiali.

Si proietta già lo sguardo al futuro e al calciomercato estivo in casa bianconera: tra suggestioni e nuovi obiettivi, è tempo di fare il punto anche su chi potrebbe lasciare Torino. Tra i profili in bilico, complici alcune prestazioni sottotono, c’è anche Andrea Cambiaso, il cui destino appare tutt’altro che scontato. L’attuale stagione: dall’inizio con Tudor fino al cambio di rotta con Spalletti. La duttilità di Cambiaso gli ha permesso di essere titolare in tutte e due le versioni della Juventus di quest’anno, sia come esterno a tutta fascia con Tudor, che come terzino nella difesa a 4 di Spalletti. Paradossalmente è proprio con il tecnico toscano che non sta cavalcando l’onda della squadra in generale.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, il dubbio Cambiaso: riprovarci o aprire alla separazione?

Calciomercato Juventus, da Guido Rodriguez al ritorno di Chiesa e una cessione di Jonathan David

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