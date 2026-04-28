La Juventus sta pianificando diverse operazioni di mercato per la prossima estate, con particolare attenzione al reparto centrale. In questi giorni si è svolto un incontro riguardante l'acquisto di un nuovo centrocampista, che risulta essere una delle priorità per la società. La squadra sta valutando varie opzioni per rafforzare la linea mediana prima dell'inizio della nuova stagione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Oltre alle ipotesi Alisson e Lewandowski, i bianconeri vogliono investire anche a centrocampo. Stiller dello Stoccarda è il primo nome della lista Sono diverse le operazioni di mercato che la Juventus starebbe valutando in vista dell’estate e l’acquisto di un nuovo centrocampista rientra tra queste. Negli ultimi giorni, a rimbalzare negli uffici bianconeri sarebbe il nome di Angelo Stiller, per il quale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi la società bianconera avrebbe incontrato gli agenti, chiedendo informazioni sul giocatore.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, il centrocampo una priorità: incontro per Stiller

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