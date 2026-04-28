calciomercato juventus gila nuovo innesto per la difesa

La Juventus sta monitorando con attenzione il difensore centrale Mario Gila, considerato un possibile nuovo acquisto per rinforzare la rosa. La società bianconera sta valutando le caratteristiche del giocatore per inserirlo nel progetto della prossima stagione. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Gila rimane tra i più caldi nel calciomercato della squadra torinese.

Nella costruzione di una Juventus da scudetto, la dirigenza bianconera segue da vicino il difensore centrale Mario Gila. Molti club della Serie A sono sulle tracce del giocatore della Lazio, tra cui primeggia il Milan che vuole bruciare la concorrenza di Juve e Napoli e garantirsi un ottimo innesto per rafforzare il reparto difensivo. Milan in pole position, ma occhio alla Juventus. Il classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è un nome scottante per molte compagini italiane. La continuità trovata nella rosa di Sarri, 28 presenze in questa stagione, sommata alle ottime prestazioni in campo, ha attirato l’interesse di numerosi allenatori che lo vorrebbero come colonna portante nella loro difesa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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