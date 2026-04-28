Calciomercato Inter nella lista del Napoli c’è Davide Frattesi

Nel calciomercato, il nome di Davide Frattesi compare nella lista del Napoli, mentre l'Inter ha visto sfumare un possibile trasferimento. La trattativa per il giocatore ha avuto momenti di apertura, ma alla fine non si sono concretizzate mosse decisive durante il secondo atto. Nel terzo atto, il centrocampista è scomparso dai radar delle controparti.

Buona la prima, il mancato salto di qualità durante la seconda. praticamente sparito dai radar nel terzo atto. Tre stagioni in nerazzurro, uno scudetto vinto e un’altro da vincere. Tanti gol pesanti (Hellas Verona, Udinese, Bayern Monaco, Barcellona) nel triennio ma tutto fa pensare che il calciomercato dividerà la strada dell’Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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