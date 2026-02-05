Calciomercato Inter i quattro paletti del caso Frattesi

Ieri sera, a Monza, Davide Frattesi è sceso in campo con l’Inter contro il Torino nei quarti di Coppa Italia. Per settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento, ma in questa partita il centrocampista ha mostrato di essere concentrato sulla sua squadra. La sua prestazione è stata buona, nonostante le voci di mercato che continuano a circolare.

È stato per settimane al centro di voci di calciomercato, ma nella gara giocata ieri sera nel neutro di Monza contro il Torino, impegno valido per i quarti di Coppa Italia, il centrocampista dell’ Inter Davide Frattesi ha disputato una buona partita. Non ancora quell’incursore capace di “spaccare” le gare più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, i quattro paletti del caso Frattesi Approfondimenti su Inter Calciomercato Calciomercato Inter, caso Frattesi: Cristian Chivu si assume tutte le responsabilità Calciomercato Inter, svolta nel caso Frattesi! Il giocatore ha deciso su una destinazione e adesso si può chiudere con questa pista Sul fronte del calciomercato dell'Inter, è arrivata una svolta nella trattativa per Frattesi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Inter Calciomercato Argomenti discussi: Cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?; Calciomercato Serie A, affari e rossi in bilancio: i colpi delle Big; Chiellini: Italiane in CL? All’Inter manca qualche punto. Tutte e quattro…; Il calciomercato del Bari si chiude con quattro arrivi. Frattesi, l’addio a un passo e la permanenza all’Inter: cosa c’è dietro? Ecco i quattro motiviUn'altra sessione di mercato in bilico per Frattesi, al centro di tante voci ma poi, così come accaduto la scorsa estate, rimasto all'Inter ... fcinter1908.it Inter, nuovo stop: quattro assenti per Chivu con la CremoneseLa possibile formazione dell'Inter in vista della gara in casa della Cremonese: c'è un'altra defezione nell'undici nerazzurro ... calciomercato.it Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook #Inter, trasferte vietate ai tifosi per 3 giornate di campionato: via libera per il derby col #Milan calciomercato.com/liste/inter-tr… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.