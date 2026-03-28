Calciomercato Inter LIVE | ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovic

In aggiornamenti sul calciomercato, si segnalano trattative in corso e indiscrezioni riguardanti l'interesse per alcuni giocatori. Tra le possibili operazioni, si discute di un trasferimento per un centrocampista tedesco e di una sfida tra più squadre per un difensore. La redazione monitora costantemente gli incontri e le trattative in atto, aggiornando sui progressi delle trattative in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 28 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovic Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza per Goretzka. Novità sul futuro di Calhanoglu e Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato, Milan su Goretzka per il centrocampo. Ma quanta concorrenza da battere!'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, nella giornata di martedì, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'allenatore... Tutto quello che riguarda Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter, l’ipotesi tutta nuova per la porta: C’è un cognome ben noto che arriverebbe a costi contenuti; Inter, mossa a sorpresa per arrivare a Manu Koné: due nomi per la Roma per sbloccare l'operazione; Calciomercato Inter: assalto ad Andrey Santos e l’ipotesi Kessié a zero. Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Calciomercato Inter news | Darmian, De Vrij e Acerbi ai saluti: rivoluzione in difesa! (oggi 25 marzo 2026)Calciomercato Inter news oggi mercoledì 25 marzo 2026: tre veterani come Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi sono al passo d’addio. ilsussidiario.net Calciomercato Inter Le ultime su Palestra - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com