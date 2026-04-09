L’Inter pensa al prestito di Massolin diverse squadre interessate | CM

L’Inter sta valutando la possibilità di prestare il giocatore francese acquistato durante l’ultimo mercato invernale. Diverse squadre di Serie A hanno manifestato interesse per il prestito di Massolin, che potrebbe cercare maggiore continuità di gioco altrove prima della prossima stagione. La decisione finale sul trasferimento temporaneo del calciatore sarà presa a breve, mentre il club sta analizzando le varie opzioni disponibili.

Yanis Massolin, acquistato dall’Inter durante la sessione di calciomercato invernale, potrebbe essere girato in prestito in vista della prossima stagione con il francese che potrebbe cercare continuità in un’altra squadra di Serie A. Inter, possibile cessione di Massolin in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante i pochi movimenti di mercato della scorsa sessione invernale l’Inter si è assicurata il cartellino di Yanis Massolin, centrocampista del Modena che ha impressionato in particolare nella prima parte di campionato. Classe 2002, il francese potrebbe anche non far parte della rosa nerazzurra per il prossimo campionato con diverse squadre interessate al suo acquisto in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’Inter pensa al prestito di Massolin, diverse squadre interessate | CM Inter, ufficiale Massolin: firma fino al 2030 e prestito immediatoIl club nerazzurro ha definito l’ingaggio di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002, che entra a far parte dell’organico con un accordo... Calciomercato Milan, Moretto: “Kessié vicino al ritorno in Italia, diverse big di Serie A interessate”La storia d’amore tra Franck Kessié e il Milan si è chiusa senza la dolcezza che spesso accompagna i grandi addii: un epilogo annunciato, consumato... Temi più discussi: Difesa, Acerbi e de Vrij salutano. L’Inter pensa al grande colpo: Si studia la formula Akanji; Koné può partire: ecco perchè la Roma pensa, seriamente, alla cessione del centrocampista; Koné è il sogno di Chivu. E l’Inter pensa anche a Perrone; Inter su Robin Risser del Lens, è l'alternativa a Vicario del Tottenham. L'Inter pensa al dopo Sommer: è Vicario il nome nuovo per la portaAll'Inter si sta pensando seriamente al nuovo portiere. Il dopo Sommer è già stato individuato in Guglielmo Vicario, al suo terzo campionato in Premier League, al Tottenham. La stagione non è stata ... sportmediaset.mediaset.it L'Inter pensa al prestito di Cancelo e alla cessione di Acerbi all'Al-HilalUno dei principali movimenti di mercato che si profila all'orizzonte riguarda Francesco Acerbi. Il difensore potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, precisamente all'Al Hilal, in un'operazione che ... it.blastingnews.com #Bastoni- #Barça, Romano chiarisce: "I club non trattano, il giocatore pensa all' #Inter. L'operazione dipende da 3 fattori" x.com L'Inter pensa a blindare Chivu Il piano di restyling per il nuovo ciclo! - facebook.com facebook