De Vrij ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, e a poco più di due mesi dalla scadenza, il suo futuro con l’Inter resta ancora da definire. La società deve decidere se proseguire con l’attuale difensore o se considerare altre opzioni per la linea difensiva. La questione riguarda anche la possibilità di una nuova intesa o di una separazione a fine stagione.

di Stefano Cori De Vrij ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2026, mancano poco più di due mesi ed il suo futuro è ancora incerto. Nelle ultime ore è tornato in auge il tema Stefan de Vrij, il centrale è infatti sceso in campo in Inter-Cagliari 3-0 giocata lo scorso venerdì offrendo una buonissima prestazione. E allora la domanda sorge spontanea: quale sarà il futuro dell’olandese? Al momento è ancora incerto, infatti il suo contratto con i nerazzurri scadrà il prossimo 30 giugno, tra poco più di due mesi. Ma lui può essere ancora una risorsa? Classe 1992 esperienza e professionalità al servizio dell’Inter. Il 34enne ex Lazio in stagione ha collezionato appena 15 presenze in tutte le competizioni, rispondendo sempre (o quasi) alla grande quando è stato chiamato in causa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij sì o no, il suo futuro è da decidere: per l’Inter una risorsa o un peso?

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