Calciomercato ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027

Le date ufficiali per le finestre di calciomercato estive e invernali sono state rese note. La sessione estiva del 2026 aprirà e chiuderà secondo quanto stabilito, mentre quella invernale del 2027 avrà date specifiche anch’esse definite. Queste date riguardano le finestre di trasferimento per le squadre e i giocatori, e sono state comunicate ufficialmente dalle autorità competenti.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Consiglio Federale abbia dato delega alla presidenza della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per l'approvazione delle tempistiche del calciomercato in Italia per la prossima stagione. Abbiamo, quindi, le date ufficiali per le prossime due finestre trasferimenti. Il calciomercato estivo 2026, in Serie A, aprirà i battenti lunedì 29 giugno e si chiuderà martedì 1° settembre alle ore 20:00. Quello della Serie B e della Serie C, invece, inizierà mercoledì 1° luglio e terminerà nella stessa data ed allo stesso orario. Per il calciomercato invernale 2027, invece, stesse date: apertura sabato 2 gennaio 2027 e chiusura prevista per lunedì 1° febbraio 2027, sempre alle ore 20:00.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ecco le date ufficiali per l’estate 2026 e per l’inverno 2027 calciomercato invernale del 2026 pt.10 Notizie correlate Leggi anche: Scuola Lazio 2026/2027, ecco tutte le date ufficiali: quando si torna in classe e i ponti da segnare sul calendario Calciomercato, ecco le date ufficiali della Serie A: dalla finestra estiva alla sessione invernaleIl Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato per la stagione 2026/27. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Serie A: ecco le date della prossima sessione, si parte il 29 giugno; Serie A, ecco le date del prossimo calciomercato: si parte il 29 giugno; FIGC, ufficiali le date del calciomercato 2026/27: ecco quando apriranno le sessioni; UFFICIALE – Serie A, ecco le date del calciomercato estivo: quando inizia e quando finisce, per l’asta…. Calciomercato Serie A: ecco le date della prossima sessione, il 29 giugno il via alla sessione estivaLa sessione terminerà ufficialmente la sera del 1 settembre, La seduta invernale dal 2 gennaio al 1 febbraio 2027 ... calciocasteddu.it Serie A, ecco le date per il calciomercato 2026/27Quando il campionato di Serie A si accinge alla sua conclusione, sono state annunciate le date del calciomercato 2026-27. Ecco, nel dettaglio, da quando a quando sarà possibile fare acquisti in Italia ... calciolecce.it Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento facebook Calciomercato 2026-27: in estate apre il 29 giugno e chiude l'1 settembre. In inverno dal 2 gennaio all'1 febbraio x.com