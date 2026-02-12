Scuola Lazio 2026 2027 ecco tutte le date ufficiali | quando si torna in classe e i ponti da segnare sul calendario

La Regione Lazio ha annunciato le date ufficiali del prossimo anno scolastico 20262027. Le lezioni inizieranno il 15 settembre 2026 e finiranno l’8 giugno 2027. Gli insegnanti e le famiglie possono già segnare queste date sui calendari, anche per pianificare ponti e vacanze.

La Regione ha pubblicato il calendario: start il 15 settembre, stop l'8 giugno. Tutte le vacanze, le festività e le regole per eventuali modifiche La Regione Lazio ha ufficializzato il calendario scolastico per l'anno 20262027. Le lezioni prenderanno il via martedì 15 settembre 2026 e si concluderanno martedì 8 giugno 2027. Per le scuole dell'infanzia, invece, le attività educative proseguiranno fino al 30 giugno 2027. Il calendario prevede la pausa natalizia dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 compresi. Le vacanze pasquali sono fissate dal 25 al 30 marzo 2027. Confermate inoltre le chiusure in occasione delle principali festività nazionali: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

