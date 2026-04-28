Calciomercato 2026 2027 ufficializzate le date per la finestra estiva e invernale

Nella riunione di lunedì 27 aprile, il Consiglio della Figc ha stabilito le date ufficiali per le finestre di calciomercato della stagione 20262027, sia per quella estiva che invernale. Durante l'incontro, è stata anche affidata al presidente federale la responsabilità di approvare i termini di tesseramento dei calciatori professionisti. Le date rappresentano un passaggio importante per il settore, in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il Consiglio della Figc, nel corso della seduta di lunedì 27 aprile, ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti.Per quanto riguarda la Serie A, dunque, sono state ufficializzate le date del calciomercato per quanto riguarda.🔗 Leggi su Napolitoday.it CALCIOMERCATO GENNAIO 2026: ECCO I COLPI E GLI ACQUISTI PER TUTTE LE SQUADRE DELLA SERIE A! Notizie correlate Calciomercato, ufficializzate le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: il calendario completodi Luca FiorettiCalciomercato, il Consiglio Federale ha ufficializzato le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: questo il... Calciomercato, ecco le date ufficiali della Serie A: dalla finestra estiva alla sessione invernaleIl Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato per la stagione 2026/27. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ufficializzate le date del calciomercato: via il 29 giugno, chiusura l'1 settembre; Calciomercato 2026-27: ufficializzate le date ufficiali per la prossima stagione; UFFICIALE - Serie A 26/27, ecco le date del mercato estivo e invernale; Panchine 2026/2027, ecco quelle già ufficializzate nel vicentino. Calciomercato 2026/27: ufficializzate le date estive e invernaliIl Consiglio Federale ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2026/27, conferendo al presidente federale la delega per l'approvazione dei termini di tesseramento dei calciatori pro ... it.blastingnews.com UFFICIALE - Serie A 26/27, ecco le date del mercato estivo e invernaleE' già tempo di pensare al Fantacalcio 2026/2027. Sono state infatti ufficializzate oggi le date del calciomercato della prossima stagione. Primo passo per cominciare a individuare la possibile data d ... fantacalcio.it #Calciomercato, @NicoSchira: “Osservatore del @acmilan al ‘Franchi’ per il centrocampista #IsmaelKone” - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kone #transfers x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento facebook