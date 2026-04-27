Calciomercato ufficializzate le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027 | il calendario completo

Il Consiglio Federale ha reso note le date ufficiali per le prossime sessioni di calciomercato. La finestra estiva sarà aperta nel 2026, mentre quella invernale si svolgerà nel 2027. Sono stati pubblicati i dettagli del calendario completo, che stabilisce i periodi in cui le squadre potranno effettuare acquisti e cessioni di giocatori. Le date sono ora ufficiali e devono essere rispettate dalle società calcistiche.

di Luca Fioretti Calciomercato, il Consiglio Federale ha ufficializzato le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: questo il calendario completo. Il Consiglio federale ha ufficialmente stabilito le finestre temporali per i trasferimenti dei professionisti. La FIGC ha delineato il calendario che guiderà tutte le trattative per le prossime stagioni. Per quanto riguarda la Serie A, la campagna acquisti estiva prenderà il via il 29 giugno e si concluderà il 1 settembre 2026 alle ore 20. Le categorie inferiori apriranno le danze il 1 luglio, terminando il 1 settembre. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le direttive riguardano anche la delicata sessione invernale, altrettanto cruciale per correggere in corsa gli assetti tattici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com Notizie Calciomercato Sessione Invernale 31 Gennaio 2026 #calciomercato #transfer #calcio #football Notizie correlate Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernaleI giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la finestra di gennaio ma non solo. Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernaleDopo il blocco totale nella finestra estiva, i biancocelesti aspettano il via libera per operare a saldo zero per rinforzare la rosa di Sarri Ultime... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Insigne: Quattro finali fino alla morte. Con la B resto a Pescara; ACCADDE OGGI… 27 aprile: 12 anni fa l’ultimo saluto a Vujadin Boskov. Calciomercato 2026/27: ufficializzate le date estive e invernaliIl Consiglio Federale ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2026/27, conferendo al presidente federale la delega per l'approvazione dei termini di tesseramento dei calciatori pro ... it.blastingnews.com Calciomercato, la FIGC fissa le date: si parte il 29 giugnoIl Consiglio Federale rivela le date del calciomercato. I club di Serie A avranno tempo fino al 1° settembre per le trattative ... siamolaroma.it Milan, Massara non ha dubbi: "In attacco prenderei Guirassy. Allegri lo vedo ancora in rossonero" #Milan #Calciomercato #Massara #ACMilan #SempreMilan x.com Il calciomercato durerà dal 29 giugno all'1 settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dall'1 luglio 2026 all'1 settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 all'1 febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. #ANSA - facebook.com facebook