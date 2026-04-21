Dopo cinque stagioni e due scudetti vinti, il centrocampista potrebbe lasciare il club. La squadra sembra orientata a cedere il giocatore, mentre i rumors indicano una possibile conclusione del suo percorso con il club. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi ufficiali nelle prossime settimane. La partenza di Anguissa rappresenterebbe un cambio significativo nel reparto centrale.

Anguissa-Napoli, siamo ai titoli di coda? È molto probabile. Dopo cinque stagione e due scudetti, Frank Zambo Anguissa potrebbe lasciare. Ha 30 anni (che non sono moltissimi, va detto), 174 presenze complessive con il Napoli e tre trofei tra cui due indimenticabili. Un autentico pilastro del centrocampo azzurro sin dal primo anno di Spalletti: fisicità, tecnica e anche gol pesanti. Fu bravissimo Giuntoli a pescarlo tra le eccedenze del Fulham che incappò in una stagione storta e fallì il grande salto tra le big della Premier. Bisogna essere bravi a capire i momenti del mercato e in quel caso il ds ex Carpi fu bravissimo. Portò a Napoli una figura che era sempre mancata: un centrocampista di sostanza e di struttura.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Facile dire addio Anguissa. Il problema è sostituirlo

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Facile dire addio #Anguissa. Il problema è sostituirlo. Fu un grande colpo di #Giuntoli. Per 15 milioni, portò a #Napoli un signor centrocampista: due scudetti e con #Conte si è scoperto anche goleador. Ha trent'anni, è vero, ma serve uno scouting serio per trov facebook