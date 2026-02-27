Il Napoli sta valutando il futuro del direttore sportivo Giovanni Manna, la cui gestione non ha convinto pienamente la società. Le recenti mosse dell’area tecnica sono state oggetto di critiche, e ora si sta pensando a un possibile sostituto. Un nome è in prima fila per prendere il suo posto, mentre si avvicina la conclusione della stagione.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è da un po’ di settimane in bilico. I suoi colpi non sembrano aver entusiasmato la società e, per questo motivo, a fine stagione potrebbe salutare. Gli azzurri sono già corsi ai ripari, guardandosi intorno e cercando nuove soluzioni. Spunta il primo nome, in pole, per sostituire l’ex Juventus. Stando a quanto affermato da Fabio Cannavo a Radio Marte, il Napoli sta facendo delle valutazioni sul futuro di Manna. Aurelio De Laurentiis avrebbe in testa il nome di Sean Sogliano, diretto sportivo del Verona e in scadenza di contratto. L’ex calciatore, anche azzurro, è considerato uno dei migliori in circolazione sulle plusvalenze. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli deluso, Manna non ha convinto: c’è un nome in pole per sostituirlo!

Gatti Juventus, avventura ai titoli di coda? In estate saranno valutate proposte, c’è già un nome in pole per sostituirlodi Redazione JuventusNews24Gatti Juventus, porte aperte all’addio: la dirigenza valuterà le offerte in arrivo, Senesi il primo nome per sostituirlo.

Calciomercato Juve, Balzarini convinto: «Quel giocatore ha chiesto la cessione. Ecco l’idea del club per sostituirlo»di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Balzarini convinto: «Quel giocatore ha chiesto la cessione.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Atalanta-Napoli, furia Manna sugli errori arbitrali: Gutierrez? Era gol. Vergognoso. Edo De Laurentiis: Ci avete rotto il calcio; Niente interviste per Conte: perché ha deciso di non parlare dopo Atalanta-Napoli; Serie A. Napoli, Manna furioso dopo il match contro l'Atalanta; Non c’è tempo per la delusione, Conte vuole resettare il Napoli dopo Bergamo – CdM.

Esposito: Gol Atalanta, Milinkovic colpevole. Manna non è da Napoli: propongo un altro nomePaolo Esposito, giornalista, ai microfoni del canale ufficiale Youtube di AreaNapoli.it ha criticato il portiere degli azzurri Milinkovic-Savic. areanapoli.it

Atalanta-Napoli, il direttore sportivo Manna perde le staffe: Gol annullato? Imbarazzante. Non siamo qui a fare la figura dei coglioniAtalanta-Napoli finisce 2 a 1: i partenopei perdono a Bergamo e non mancano le polemiche su var e arbitri. Il commento del direttore sportivo ... affaritaliani.it

Ok Beppe, come dici tu. Sicuramente il Napoli ha deluso arrivando 30esimo. Ma l'Inter era finalista uscente di Champions. Il Bodo era un avversario alla portata. Invece è uscita perdendo due partite sue due. Lamentandosi del campo sintetico. Piangendo per l - facebook.com facebook

FIORENTINA - Solomon: "Sono deluso, volevo portare via più punti possibili anche se non era semplice contro il Napoli al Maradona" ift.tt/wKRDf8j x.com