Domenica ricca di impegni per le squadre dilettantistiche, con le partite che iniziano nel primo pomeriggio alle 15,30 e proseguono nel tardo pomeriggio alle 16,30. La penultima giornata di campionato di Eccellenza si disputa alla Prima, mentre le squadre di Seconda e Terza categoria affrontano le sfide della post season. Due squadre modenesi hanno l’opportunità di salire di categoria, rendendo questa giornata un momento decisivo.

Dilettanti in campo alle 15,30 (penultima giornata all’Eccellenza alla Prima) e alle 16,30 per la post season di Seconda e Terza con due modenesi che possono salire di categoria. In Prima "D" al Polinago in vetta a +6 sul Fiorano basta un pari in casa con l’Atletico Spm per essere promosso, ma può festeggiare anche perdendo se i fioranesi non vincono a Finale. Alle 15 a San Felice si gioca invece la finale regionale della Cpppa di Terza San Damaso U21-Arzenta, chi vince è promosso in Seconda. Eccellenza. Si intrecciano i destini di Terre di Castelli e Formigine. Gli oronero quindi difendono il +4 sul Brescello in casa di un Campagnola quart’ultimo in corsa salvezza: Cattani recupera Gibertini fra i pali e non ha Caniparoli, Palmiero, Bruno, Azzi e Corsi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La domenica dei dilettanti. Polinago e San Damaso Under 21, giorno verità

Notizie correlate

Riapre dopo il restyling interno il Conad City di via dei Giacinti a San DamasoL'intervento ha comportato una revisione completa degli spazi interni e del percorso d'acquisto: all'ingresso trova posto il reparto ortofrutta,...

In Terza invece l’Arzenta gioca in gara secca col San Damaso. Codifiume-San Bartolomeo per un posto in finaleArchiviata la stagione regolare, è tempo di playoff in Seconda categoria, dove – dopo la promozione diretta dell’Ostellatese – si gioca una sola...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Scheda squadra Pol. S. Damaso.

La domenica dei dilettanti. Polinago e San Damaso under 21, giorno veritàDilettanti in campo alle 15,30 (penultima giornata all’Eccellenza alla Prima) e alle 16,30 per la post season di Seconda e Terza con due modenesi che possono salire di categoria. In Prima D al ... msn.com

Domenica dei dilettanti: risultati e promozioni in Eccellenza, Promozione e categorie minoriCosì la domenica dei dilettanti. ECCELLENZA. Nell’andata degli spareggi nazionali 1° turno (rit. 1/6) Montecchio Gallo – Vianese 0-1 (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir 0-1) e ... ilrestodelcarlino.it