Nel centro di una città toscana, tra un campo di calcio improvvisato e bancarelle di vestiti, si sono create tensioni tra residenti e venditori ambulanti. La confusione si accende quando alcuni cittadini si lamentano per il traffico bloccato e il caos generato dalla presenza di persone e attività in strada. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno cercando di trovare una soluzione per garantire ordine e sicurezza.

AREZZO — O che se fa, si gioca o se compra le calze? Perché qui, tra pallone e bancarelle, pare d’essere finiti in mezzo a un bel rompicapo tutto aretino. Il ritorno dell’Arezzo in Serie B è roba da stappare il vino bono, ma insieme all’entusiasmo arriva anche il classico “ingorgone” del sabato. Da una parte lo stadio, dall’altra i banchi di viale Giotto. E in mezzo? La gente, le macchine, i vigili che si grattano il capo e gli ambulanti che brontolano. Perché il problema è semplice: sei partite su dieci si giocano alle tre del pomeriggio. “Un se pòl mica lavorà così”, borbotta più d’un banco. E c’hanno pure ragione: l’ultima volta, con il Campobasso, si chiuse baracca alle undici e mezzo.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Calcio alle tre e banchi in mezzo alla via: “Oh, ma qui s’ingorga tutto!”

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