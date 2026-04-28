Calcinate Questa è tutta matta | la frase della sindaca infiamma il Consiglio Ora pretendo le scuse

Durante una seduta del Consiglio comunale a Calcinate, una frase attribuita alla sindaca ha suscitato polemiche. La dichiarazione, definita da alcuni come fuori luogo, ha portato alla richiesta di scuse formali. La discussione si è intensificata, coinvolgendo diversi rappresentanti presenti, e ha attirato l’attenzione dei media locali. La questione rimane al centro dell’attenzione politica nel piccolo comune della provincia.

Calcinate. La presunta frase fuori posto pronunciata dalla sindaca Lorena Boni diventa un caso politico. Durante la seduta di giovedì 23 aprile, la consigliera di minoranza Lorenza Dossi ha contestato un’espressione ritenuta offensiva chiedendo pubblicamente delle scuse. L’episodio si è verificato durante il suo intervento in aula. In quel momento – riferisce – la sindaca, mentre parlava con il vicesindaco, avrebbe pronunciato la frase in dialetto bergamasco “Questa l’è tutta matta”. Dossi, poi, parla di rapporti sempre più tesi tra maggioranza e opposizione. “Dopo quasi un anno di mandato, atteggiamenti di questo tipo, arroganti e poco rispettosi nei confronti delle opposizioni e del ruolo istituzionale che esse rappresentano, stanno diventando sempre più frequenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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