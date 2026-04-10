La Ruota della Fortuna Gerry Scotti nella bufera per una frase sugli insegnanti di sostegno | poi le scuse

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna, il conduttore ha fatto una battuta rivolta agli insegnanti di sostegno, suscitando immediatamente reazioni sui social e sui media. La frase, pronunciata senza intenzioni offensive, ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato il presentatore a scusarsi pubblicamente. La vicenda ha generato discussioni sulla sensibilità e sui limiti nel linguaggio durante le trasmissioni televisive.

Una battuta pronunciata con leggerezza durante la presentazione di una concorrente ha trasformato una normale puntata de La Ruota della Fortuna in un caso mediatico nazionale. Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana, è finito al centro di aspre polemiche per alcune parole sugli insegnanti di sostegno che hanno sollevato l’indignazione di famiglie, associazioni e addetti ai lavori. L’episodio risale a una puntata del quiz preserale di Canale 5, quando il conduttore ha dialogato con una giovane professoressa tra i concorrenti del gioco. La donna, presentandosi, aveva spiegato di essere un’insegnante abilitata in italiano, storia e geografia, ma di ricoprire per quell’anno scolastico il ruolo di insegnante di sostegno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti nella bufera per una frase sugli insegnanti di sostegno: poi le scuse Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Ho sbagliato”La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile si è aperta in una maniera inusuale per un game show del preserale. Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Non intendevo mancare di rispetto”Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La ruota della fortuna: Jackpot: a Bangkok Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Pregherò Video; La ruota della fortuna: Giovedì 9 aprile Video. La Ruota della Fortuna, la campionessa trionfa grazie al VARLa campionessa che trionfa nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 9 aprile 2026 vince grazie al Var. Gerry Scotti estasiato da Samira Lui ... libero.it La Ruota Della Fortuna, puntata 9 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneLa ruota della fortuna anche questa sera ha aggiudicato i premi e affidato il titolo di campione , scopriamo chi è e con quanto ... mondotv24.it Il conduttore torna sui suoi passi e chiede scusa per una frase "infelice" detta durante il programma La Ruota della Fortuna - facebook.com facebook