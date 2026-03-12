Sindaca avvocata? Una forzatura No il linguaggio è importante La mozione passa dopo le scintille in consiglio

Durante il consiglio comunale si è acceso un acceso dibattito sulla definizione di una rappresentante istituzionale, tra chi ritiene che chiamarla

"Le parole sono importanti": si potrebbe riassumere così l'interessante dibattito che si è sviluppato in consiglio comunale su un tema che tanti si trovano a maneggiare ogni giorno, cioè il linguaggio inclusivo. Pd e Fondamenta-Avs hanno presentato una mozione per adottare negli atti amministrativi del Comune l'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio, che rispetti le pluralità di genere. La mozione è passata con 20 voti favorevoli, sette contrari e due astenuti. Opposizioni contrarie sulla base di diverse motivazioni che hanno trovato spazio nella discussione. 'Sindaca, assessora, deputata? Suona male', possono sicuramente...

