A pochi giorni dalla vittoria nel derby, con un gol di Estupinan che aveva alimentato le speranze di uno scudetto, il Milan si trova ora in una fase difficile. Dopo questo risultato, il team aveva ancora possibilità di conquistare il titolo, ma le recenti partite hanno portato a risultati insoddisfacenti. Le certezze di inizio mese sono state messe in discussione e la strada verso il tricolore si è fatta più complicata.

Dopo la vittoria nel derby per 1-0 con la rete di Estupinan, il mondo rossonero era pronto a sperare e a credere alla vittoria dello Scudetto, tricolore che avrebbe consegnato ai diavoli la seconda stella. Ora, manca soltanto la matematica per vedere l’Inter di Chivu alzare il titolo di Campioni d’Italia. Un pugno in faccia che fa male al popolo rossonero, per due ragioni: la vittoria dello Scudetto da parte dei cugini e il trionfo di un allenatore esordiente come Cristian Chivu ai danni di un affermatissimo Massimiliano Allegri. Il disastroso aprile rossonero. Con la mancata partecipazione in Champions League in questa stagione e l’uscita...🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Calano le certezze: aprile è il mese da incubo per il Milan

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