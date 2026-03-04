Bloccata a Dubai senza certezze la vacanza da incubo di una studentessa milanese | L’Italia? Ci ha abbandonati

Una studentessa milanese si trova bloccata a Dubai senza poter tornare in Italia, dichiarando di essere stata lasciata sola. Antonio Tajani ha annunciato che nei prossimi giorni circa 2.500-3.000 persone rientreranno nel paese, con un numero di circa 1.000 rientri già avvenuti oggi. La situazione ha generato disagio tra chi attende notizie sul proprio rientro nel paese.

Antonio Tajani ha provato a rassicurare le famiglie: nei prossimi giorni faranno rientro circa 2.500-3000 (solo oggi 1.250) italiani bloccati tra Emirati Arabi e Oman a causa degli attacchi aerei dell’Iran in risposta ai bombardamenti di Usa e Israele. Così ha garantito il ministro degli Esteri ma tra i connazionali “prigionieri” nel Golfo l’incertezza e la preoccupazione montano con il passare delle ore: moltissimi sarebbero quelli esclusi dalla “white list” della Farnesina oppure, in caso contrario, non sanno di essere stati inclusi tra i partenti. La situazione è oggettivamente complicata: il numero di chiamate gestite dall’unità di crisi ha superato quota 14mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Guenda, studentessa bloccata a Dubai: “Una notte da incubo nei sotterranei”Empoli, 2 marzo 2026 – Una notte infernale vissuta con il cuore in gola tra il sibilo dei missili, le sirene della polizia e l’allarme telefonico che...

Vacanza diventa un incubo, famiglia agrigentina bloccata in Medio Oriente: "Un tour in Oman ci ha salvato dai missili su Dubai"Doveva essere una vacanza per andare a trovare il figlio che lavora all’estero, qualche giorno tra Dubai e una breve escursione organizzata.

