Aprile da Landini 14 scioperi in un mese | il calendario da incubo per viaggiatori e cittadini

Nel mese di aprile, sono stati programmati 14 scioperi da parte dei sindacati, creando disagi per viaggiatori e cittadini. La serie di proteste si inserisce nel quadro delle azioni sindacali condotte in questa stagione, con l’obiettivo di manifestare contro le politiche del governo. Questi scioperi hanno coinvolto diversi settori e hanno avuto un impatto significativo sulla mobilità e sui servizi pubblici. La programmazione delle giornate di protesta ha suscitato attenzione e preoccupazione tra gli utenti coinvolti.

Aprile, dolce scioperare: potrebbe essere il nuovo proverbio di Maurizio Landini e delle sigle sindacali che in primavera hanno sferrato la loro nuova offensiva contro il governo. Più che un calendario, quello degli scioperi sembra però un bollettino di guerra contro cittadini e lavoratori che, paradossalmente, dovrebbero essere proprio i soggetti da tutelare. Ancora una volta, alcune sigle sindacali scelgono la via più semplice e dannosa: bloccare tutto, senza distinguere tra protesta legittima e accanimento contro un Paese già in difficoltà per la congiuntura internazionale. Leggi anche Scuola: il nuovo contratto piace alla Cgil. Ma Landini resta muto e fa lo "sciopero del silenzio". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aprile da Landini, 14 scioperi in un mese: il calendario da incubo per viaggiatori e cittadini Scioperi di aprile, 14 stop in un mese: si parte venerdì 10. Dai trasporti agli aerei, il calendarioCon la tregua di Pasqua che ha fermato le agitazioni, il calendario di aprile si presenta già carico di mobilitazioni. Leggi anche: Scioperi aprile 2026, il calendario del mese: le date degli stop a treni, mezzi pubblici e aerei in Italia Argomenti più discussi: Landini, trattori da vigneto in edizione speciale al Vinitaly 2026; Primo maggio per 'lavoro dignitoso', Landini, Fumarola e Bombardieri a Marghera; Torna a vincere la Landini Femminile; Basket Serie C maschile e B femminile. Landini centra la quarta vittoria consecutiva. Festa anche le per biancorosse, Valdarno ko. Sabato 18 aprile ho l'onore di inaugurare la Stanza Landini di Matteo Landini a Voghera, uno spazio culturale ed espositivo innovativo. Grazie all'invito di Matteo esporrò 20 quadri di "gastronomia padana", un viaggio "tragironico" tra poesia, pittura e racconto. - facebook.com facebook Carlo Calenda (@CarloCalenda) / Posts / X x.com