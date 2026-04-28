In Calabria nel 2024 si sono registrati 26 decessi sul lavoro e più di 8.800 infortuni, secondo i dati raccolti. La Fillea Cgil ha richiesto l'intervento di una procura speciale e nuove norme penali per migliorare la sicurezza nei cantieri. La situazione evidenzia un numero elevato di incidenti rispetto alle vittime, portando all'attenzione le condizioni di sicurezza nella regione.

? Cosa sapere Calabria, 26 morti e oltre 8.800 infortuni sul lavoro registrati nel 2024.. Fillea Cgil chiede Procura speciale e riforme penali per la sicurezza nei cantieri.. Ventisei lavoratori hanno perso la vita nel corso del 2024 in Calabria a causa di incidenti sul lavoro, un bilancio che la Fillea Cgil regionale definisce un’emergenza sociale profonda in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il dato emerge con drammatica evidenza dai numeri riportati dal sindacato, i quali indicano anche oltre 8.800 denunce complessive registrate nell’arco dell’ultimo anno. Sebbene si sia osservata una lieve flessione rispetto ai periodi precedenti, la tendenza rilevata nelle prime analisi del 2025 conferma come la regione continui a presentare un tasso di incidenti tra i più elevati su scala nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, emergenza sicurezza: 26 morti e migliaia di infortuni

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