Modena | 13 morti infortuni in salita Allarme sicurezza

A Modena nel 2025 si sono registrati tredici decessi e quasi quattordicimila infortuni sul lavoro, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. La cronaca riporta incidenti di varia natura che hanno coinvolto lavoratori di diverse imprese, evidenziando una serie di situazioni critiche legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Modena ha pagato un prezzo umano pesante nel 2025: tredici vite spezzate e quasi quattordicimila infortuni denunciati. I dati dell’Inail segnano un peggioramento locale che contrasta nettamente con il miglioramento registrato a livello regionale. Il bilancio è impietoso e richiede una presa di coscienza immediata da parte del sistema produttivo emiliano. Mentre la regione vede scendere le vittime, la provincia modenese registra un incremento dell’8,3% dei decessi, posizionandosi tra le aree più critiche della Romagna e dell’Emilia. L’allarme viene lanciato dalla Cisl, che indica come l’emergenza sicurezza non sia affatto risolta. L’anomalia statistica di Modena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

