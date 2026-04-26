Cagliari-Atalanta il pronostico | per la Dea ultima chiamata per l' Europa
Nella partita tra Cagliari e Atalanta, i nerazzurri cercano di recuperare punti dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra bergamasca punta a ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificarsi all’Europa. La sfida si disputa in un momento in cui ogni risultato può fare la differenza per entrambe le squadre, che sono impegnate a migliorare la propria posizione in classifica.
I nerazzurri, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, si affidano al campionato per sperare di tornare in campo internazionale Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale contro la Lazio (esito finale ai rigori), l'Atalanta si affiderà alle ultime cinque giornate di campionato per cercare di tornare in Europa. Impresa difficile, considerando la classifica del momento, che parte dalla Unipol Domus Arena. Scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Atalanta in programma lunedì 27 aprile alle 18.30. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Palladino confidava di giocarsi il posto in Europa passando dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter ma l'eliminazione in casa con la Lazio di Sarri ha spazzato via i suoi progetti.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com