Il Cagliari ha vinto 3-2 contro l'Atalanta in una partita giocata in Sardegna, con due gol di Scamacca. La sconfitta dell'Atalanta riduce a sette punti il distacco dalla zona europea, allontanando così le possibilità di qualificazione per i nerazzurri. La sfida si è conclusa con la squadra di casa che ha prevalso sugli avversari, che ora si trovano in una posizione difficile in classifica.

? Cosa sapere Il Cagliari batte l'Atalanta 3-2 in Sardegna con doppietta di Scamacca.. Il ko nerazzurro allontana l'Atalanta di Palladino di 7 punti dalla zona Europa.. Il Cagliari batte l’Atalanta per 3-2 in una serata che sembra segnare il declino delle speranze europee per i nerazzurri, i quali rientrano con un distacco di 7 punti dal quinto posto dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia. La squadra di Raffaele Palladino ha subito un colpo durissimo in Sardegna, vedendo la propria corsa per le zone alte della classifica frenata da errori evitabili. Il gap con il Bologna, fermo a 6 punti, si è allargato a 7 rispetto alla zona qualificativa, lasciando presagire un tramonto prematuro per i sogni continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari travolge l’Atalanta: sogni europei in crisi per i nerazzurri

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