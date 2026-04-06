Carrara travolge lo Spezia 3-1 | salvezza e sogni di playoff

Nel match giocato al De Marmi, Carrara ha battuto lo Spezia con il punteggio di 3-1. La vittoria permette alla squadra di mantenere la categoria e alimenta le speranze di raggiungere i playoff. La partita si è conclusa con i padroni di casa che hanno segnato tre reti, mentre gli ospiti sono riusciti a segnare un solo gol.

Il 3-1 finale tra Carrara e Spezia al De Marmi consegna agli azzurri una vittoria cruciale, che mette in sicurezza la permanenza in campionato e accende i sogni di un possibile salto di qualità. L’atmosfera carica della città ha spinto la squadra a un risultato pesante, trasformando lo stadio in un teatro di festa per tutta la comunità locale. L’entusiasmo ha invaso le strade e gli spalti subito dopo il fischio finale, ma all’interno dello spogliatoio prevale la prudenza. La squadra sa che il cammino non è ancora concluso, nonostante l’impatto emotivo di questo derby sia stato enorme per tutti i protagonisti coinvolti. La gestione mentale tra crisi e riscatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara travolge lo Spezia 3-1: salvezza e sogni di playoff Derby Pasquetta: senza tifosi, lo Spezia affronta CarraraIl derby di Pasquetta si avvicina con l’assenza totale del tifo spezzino allo stadio, una situazione che il centrocampista Mirko Bruccini definisce... Ha arbitrato lo Spezia già 25 volte, più di ogni altra squadra nella sua lunga carriera. A Carrara dirige l’esperto ManganielloIl derby Carrarese-Spezia sarà diretto dall’esperto Gianluca Manganiello di Pinerolo. QS - Spezia, a Carrara la prima di sei finali. La difficile missione di D'AngeloSpezia, a Carrara la prima di sei finali. La difficile missione di D'Angelo, titola il Quotidiano Sportivo. Come. tuttob.com La Nazione - Evani fa le carte alla lotta per la salvezza in Serie B: Reggiana tra quelle più in difficoltà. Carrara ultima spiaggia per lo Spezia. La Samp riuscirà a ...Intervistato da La Nazione di Carrara, mister Alberico Evani ha detto la sua sulla lotta per la salvezza in Serie B. Onestamente. tuttob.com