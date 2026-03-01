Inter Primavera Atalanta El Mahboubi non basta | nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo Ed ora è crisi!

Nella partita tra Inter Primavera e Atalanta, il risultato finale è di 1-1. El Mahboubi ha aperto le marcature per i nerazzurri, mentre Baldo ha pareggiato nel finale di gara con una rete decisiva. La squadra di Carbone non è riuscita a portare a casa i tre punti e ora si trova in una situazione di crisi.

Contenuti e approfondimenti su Inter Primavera Atalanta. Temi più discussi: Primavera: domenica in trasferta contro l'Inter; Primavera, l'Inter di Carbone ospita domenica l'Atalanta: la designazione arbitrale; Tabellino partita Atalanta U20 vs Cesena U20; Vivaio: i risultati del weekend (22/02/2026). Diretta/ Inter Atalanta Primavera (risultato live 0-0) streaming video tv: salva Anelli! (oggi 1 marzo 2026)Diretta Inter Atalanta Primavera streaming video tv: sfida classica tra due squadre che vogliono avvicinare la zona playoff di campionato.