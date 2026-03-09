Indice del clima male Caserta nella classifica del Sole 24 Ore | in Campania bene Napoli

Nel rapporto pubblicato dal Sole 24 Ore, Napoli si posiziona bene nella classifica dell’indice del clima, mentre Caserta si colloca in fondo alla graduatoria. La classifica analizza vari indicatori legati alla qualità dell’ambiente e alle condizioni di vita delle città. La pubblicazione mette a confronto i dati di diverse aree della Campania, evidenziando le differenze tra le due città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buon piazzamento di Napoli nella classifica del Sole 24 Ore relativa all’indice del clima. Occupa infatti il 24esimo posto, molto meglio di grandi città come Milano, che è 71esima, e poi a scendere, Bologna, Firenze e Torino. Risultato positivo anche per Salerno che risulta 27esima, a metà classifica si colloca invece Avellino che è 51esima. Male Benevento, 97esima, e peggio ancora Caserta, 104esima su 107 posizioni totali. Le migliori performance di Napoli riguardano, tra i parametri che poi compongono la classifica generale, l’escursione termica, i giorni freddi, il soleggiamento, l’umidità, la nebbia, le ondate di calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

