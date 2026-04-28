Cagliari | nuovi affitti agevolati stop ai prezzi arbitrari
Il Comune di Cagliari ha approvato l'Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026, introducendo nuove misure per gli affitti. Questa decisione mira a regolamentare i prezzi delle locazioni e offrire tariffe più accessibili ai cittadini. La misura si applica alle nuove contrattazioni di affitto e si inserisce nel quadro delle iniziative comunali per favorire l'accesso alla casa.
? Cosa sapere Il Comune di Cagliari approva l'Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026.. Nuove zone omogenee e incentivi fiscali regolamentano i canoni per studenti e residenti.. Il Comune di Cagliari ha ufficializzato l’Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026, un protocollo che ridefinisce i canoni d’affitto e introduce incentivi fiscali per bilanciare il mercato immobiliare cittadino. La nuova strategia punta a proteggere il diritto all’abitare e a favorire la disponibilità di case attraverso una mappatura dettagliata del territorio, coinvolgendo direttamente i proprietari e i sindacati degli inquilini in un sistema regolamentato da parametri oggettivi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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