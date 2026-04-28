Cagliari | nuovi affitti agevolati stop ai prezzi arbitrari

Il Comune di Cagliari ha approvato l'Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026, introducendo nuove misure per gli affitti. Questa decisione mira a regolamentare i prezzi delle locazioni e offrire tariffe più accessibili ai cittadini. La misura si applica alle nuove contrattazioni di affitto e si inserisce nel quadro delle iniziative comunali per favorire l'accesso alla casa.

? Cosa sapere Il Comune di Cagliari approva l'Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026.. Nuove zone omogenee e incentivi fiscali regolamentano i canoni per studenti e residenti.. Il Comune di Cagliari ha ufficializzato l’Accordo Territoriale per le locazioni abitative agevolate 2026, un protocollo che ridefinisce i canoni d’affitto e introduce incentivi fiscali per bilanciare il mercato immobiliare cittadino. La nuova strategia punta a proteggere il diritto all’abitare e a favorire la disponibilità di case attraverso una mappatura dettagliata del territorio, coinvolgendo direttamente i proprietari e i sindacati degli inquilini in un sistema regolamentato da parametri oggettivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari: nuovi affitti agevolati, stop ai prezzi arbitrari Notizie correlate Calo demografico, nuove strategie. Accordo per gli affitti agevolatiPOMARANCE Il Comune di Pomarance segna un passo decisivo nel contrasto al calo demografico e nel sostegno alle politiche abitative. Affitti turistici: stop al caos visivo, arrivano i nuovi cartelliIl sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha firmato un’ordinanza che impone nuove regole ferree per l’esposizione dei cartelli pubblicitari... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Affitti a canone concordato, nuovo accordo per Cagliari; Affitti a Cagliari, nuovo accordo. Il Comune: Così garantiamo il diritto alla casa; Affitti a canone concordato, nuovo protocollo a Cagliari: regole e incentivi per il diritto alla casa; Affitti a Cagliari: addio al far west. La mappa delle nuove tariffe agevolate, zona per zona. Affitti, a Cagliari dimezzata la cedolare secca: più case per gli abitanti meno per i turistiLa cedolare secca passa dal 21 al 10 percento, la richiesta della Cgil: estendere l’iniziativa a tutta l’area metropolitana ... unionesarda.it Cagliari, protocollo sugli affitti per canoni calmierati e incentivi fiscaliPiù tutele, canoni calmierati e incentivi fiscali. Presentato a Palazzo Bacaredda l'accordo territoriale per le locazioni abitative agevolate per il 2026. L'accordo, sottoscritto dalle principali orga ... rainews.it Le mani di sulla vittoria fondamentale del #Cagliari #CagliariAtalanta #DAZN x.com Cagliari-Atalanta Le dichiarazioni di Gianluca Scamacca, attaccante dei nerazzurri, a margine della sconfitta contro i sardi - facebook.com facebook