Il sindaco di Praia a Mare ha firmato un’ordinanza che introduce nuove regole per i cartelli pubblicitari relativi agli affitti turistici. La misura mira a ridurre il disordine visivo e migliorare la sicurezza delle strade. Le norme stabiliscono criteri più severi per l’esposizione dei cartelli, che dovranno rispettare parametri precisi e limitazioni specifiche. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di regolamentazione delle attività turistiche nella zona.

Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha firmato un’ordinanza che impone nuove regole ferree per l’esposizione dei cartelli pubblicitari legati agli affitti turistici, puntando a eliminare il disordine visivo e a garantire la sicurezza stradale. La misura colpisce i vecchi avvisi informativi, come fogli o pannelli irregolari, stabilendo che per le locazioni turistiche sia necessario utilizzare esclusivamente modelli standardizzati forniti dal comune, che includano i codici identificativi nazionali (Cin) e regionali (Cir). Regole stringenti per il decoro urbano e la sicurezza dei flussi. L’intervento amministrativo mira a ripulire le strade della località costantinense dal caos informativo causato da supporti precari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti turistici: stop al caos visivo, arrivano i nuovi cartelli

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Il Comune di Praia a mare introduce cartelli standard per gli affitti turistici: obbligo di Cin e Cir e stop agli avvisi irregolari per migliorare decoro e sicurezza facebook