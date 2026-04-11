Il Comune di Pomarance ha raggiunto un accordo volto a favorire gli affitti agevolati, con l’obiettivo di contrastare il calo demografico che interessa la zona. La decisione nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie e incentivare nuove residenze, in un momento in cui si registra una diminuzione della popolazione. La proposta prevede misure specifiche per rendere più accessibili le abitazioni e favorire l’insediamento di nuovi cittadini.

POMARANCE Il Comune di Pomarance segna un passo decisivo nel contrasto al calo demografico e nel sostegno alle politiche abitative. Grazie a una sinergia tra l’amministrazione comunale e le principali associazioni di categoria, è stato ufficialmente approvato e protocollato l’accordo territoriale per i contratti di locazione agevolati, un documento atteso da tempo che promette di rivoluzionare il mercato degli affitti locali. L’iniziativa introduce misure concrete e vantaggiose per entrambe le parti coinvolte nel contratto di locazione. I proprietari di immobili potranno infatti beneficiare di importanti sgravi fiscali, tra cui l’applicazione della cedolare secca, la riduzione dell’aliquota Imu e agevolazioni sulle imposte di registro e di bollo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calo demografico, nuove strategie. Accordo per gli affitti agevolati

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