Cagliari fiamme nel ristorante | evacuazione e soccorsi nel centro

A Cagliari, un incendio si è sviluppato all’interno di un ristorante situato in via Vico Barone Rossi, coinvolgendo la canna fumaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno evacuato il locale per motivi di sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati tra i presenti. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

? Cosa sapere Incendio alla canna fumaria di un ristorante in via Vico Barone Rossi a Cagliari.. I Vigili del Fuoco hanno evacuato il locale senza registrare feriti o intossicati.. Il fumo denso ha avvolto il centro di Cagliari nel primo pomeriggio di oggi, quando un incendio è scoppiato all’interno della canna fumaria di un noto ristorante in via Vico Barone Rossi, provocando il rapido intervento dei soccorsi e l’evacuazione preventiva dei locali. L’allarme è partito dai residenti e dai passanti che hanno una colonna scura sprigionarsi dalla struttura. La velocità con cui le fiamme si sono propagate lungo i condotti di esalazione ha reso necessario lo spostamento immediato del distaccamento cittadino porto di Cagliari sul luogo del rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, fiamme nel ristorante: evacuazione e soccorsi nel centro Notizie correlate Salerno, fiamme nel supermercato di Torrione: soccorsi rapidiUn principio di incendio ha scosso la tranquillità notturna del quartiere Torrione a Salerno, colpendo un punto di riferimento commerciale in via... Cossato, fiamme a un ristorante: due auto distrutte nel caos di PasquaDue automobili sono andate completamente a fuoco domenica 5 aprile a Cossato, nei pressi di via Mino, durante l’area esterna del ristorante Living... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cagliari, incendio in cantina nel quartiere Sant’Elia; Principio d'incendio al ristorante, fiamme domate ma tanto fumo; Incendio al ristorante Mediterrano: le fiamme divampate dalla cucina, clienti e personale in fuga; Paura in via San Giovanni, auto a fuoco davanti al ristorante Il Molo. Foto e video. Cagliari, fuoco nella canna fumaria di un ristoranteI Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato nella canna fumaria di un ristorante in via Vico Barone Rossi. Sul posto la ... unionesarda.it Le mani di sulla vittoria fondamentale del #Cagliari #CagliariAtalanta #DAZN x.com Cagliari-Atalanta Le dichiarazioni di Gianluca Scamacca, attaccante dei nerazzurri, a margine della sconfitta contro i sardi - facebook.com facebook