Domenica 5 aprile a Cossato, nei pressi di via Mino, un incendio ha interessato due automobili parcheggiate all’esterno di un ristorante. Le fiamme hanno completamente distrutto i veicoli, creando scompiglio nell’area durante il giorno di Pasqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.

Due automobili sono andate completamente a fuoco domenica 5 aprile a Cossato, nei pressi di via Mino, durante l’area esterna del ristorante Living Garden. L’episodio, avvenuto nella mattinata della festa di Pasqua, non ha causato feriti né persone colpite da fumi tossici. Il rogo ha avuto origine nei parcheggi della struttura, per poi estendersi rapidamente alla vegetazione circostante. La rapidità dell’intervento dei soccorsi ha permesso agli avventori del locale di proseguire il proprio pranzo pasquale senza ulteriori interruzioni dopo l’iniziale spavento. La gestione dell’emergenza e l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco con diversi mezzi, riuscendo a domare le fiamme in tempi brevi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cossato, fiamme a un ristorante: due auto distrutte nel caos di Pasqua

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