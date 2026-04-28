caduto da un tetto presidio per mirko e le vittime del lavoro

Un presidio si svolge questa sera tra le 18 e le 20 per ricordare le persone che hanno perso la vita sul lavoro. L’evento si tiene per mostrare solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, con un’attenzione particolare a chi ha subito incidenti in cantiere o in altri contesti lavorativi. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti di associazioni che si uniscono in un momento di commemorazione e vicinanza.

Presidio, dalle 18 alle 20, per manifestare la vicinanza a tutte le persone decedute sul mondo del lavoro e per esprimere vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. L’incontro sarà stasera in piazza Paolo VI, vicino a palazzo Broletto e alla Prefettura. A volere l’incontro è la famiglia di Mirko Serpelloni, che organizza " Giustizia per Mirko ", per non dimenticare il ragazzo morto il 6 settembre 2023, caduto da un tetto. Mirko si trovava in cima a un capannone industriale a una altezza di sette metri. Aveva solo 27 anni. Il suo cuore ha cessato di battere cinque giorni dopo il ricovero agli Spedali Civili. La madre Maruska Ambrosini e la sorella Eva si sono costituite parte civile, l’anno scorso il datore di lavoro è stato condannato a tre anni e 4 mesi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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