Rabbia e lutto a Monfalcone. Tommaso Andreuzza, 27 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento Fincantieri. Giovane ma già esperto, il manutentore stava eseguendo interventi di riparazione sul tetto di un capannone della salderia, danneggiato da una violenta grandinata in autunno. Secondo quanto ricostruito finora, Tommaso sarebbe precipitato da un’altezza di circa 20 metri mentre eseguiva lavori in quota con funi e attrezzature di sicurezza fornite dalla ditta Inquota, specializzata in interventi ad alta quota. L’immediato intervento dei soccorsi non ha purtroppo potuto salvargli la vita. In una nota ufficiale, Fincantieri ha espresso il suo cordoglio: “Il gruppo si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e dei colleghi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia sul lavoro a Monfalcone: muore Tommaso Andreuzza, 27 anni, caduto dal tetto di Fincantieri

Tommaso Andreuzza precipita da un'altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anniMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone...

Tommaso Andreuzza precipita dall'altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anniMONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone...

Temi più discussi: Tragedia sul lavoro a Bernate Ticino: muore operaio di 37 anni schiacciato da muletto; Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore, la vittima è un 24enne di Sarno; Tragedia sul lavoro a Pieve Santo Stefano, muore un 38enne; Tragedia sul lavoro a Calabritto: operaio perde la vita travolto da un albero.

Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una cadutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una caduta ... tg24.sky.it

Livorno, ancora un morto sul lavoro in area porto: perde i sensi, inutili i soccorsiAccade a un operaio sessantenne che stava operando per conto dell’Autorità Portuale nell’ex centrale Enel del Marzocco, in via Salvatore Orlando ... lanazione.it

A vederlo così sorridente ed entusiasta nelle foto e nei video delle arrampicate su e giù per tetti e pareti verticali, sospeso nell’aria tra doppie e triple corde, cavi e ganci, il triestino Tommaso Enzo Andreuzza faceva davvero con il cuore il suo mestiere. «Era un - facebook.com facebook

Il mio profondo cordoglio per la morte di Tommaso Andreuzza, il giovane operaio precipitato nei cantieri navali di #Monfalcone. La #sicurezzasullavoro resta una priorità. x.com