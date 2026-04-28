La perdita di capelli è un problema comune che spesso si verifica con il cambio di stagione. Le ragioni possono essere varie e coinvolgere diversi fattori, tra cui squilibri ormonali, stress o carenze nutrizionali. In molti casi, la caduta interessa le radici dei capelli, rendendo importante individuare le cause specifiche per adottare eventuali trattamenti. La comprensione di questi aspetti può aiutare a gestire meglio la condizione.

Per molti fare i conti con una cospicua caduta ha un risvolto anche sul piano emotivo. «La caduta dei capelli può influire sulla fiducia in sé, sull’espressione personale e sul benessere complessivo. Con l’avanzare dell’età, un numero crescente di capelli entra in una fase di vulnerabilità, in cui la tenuta alla radice si indebolisce e il distacco diventa più frequente», commenta il dott Callens, esperto in scienze cosmetiche. Ecco perché per arginare il fenomeno occorre rinforzare il capello alla radice, favorendo così una crescita più robusta. È proprio questo l'obiettivo della nuova linea Grow Abundant di Pantene, un ventaglio di prodotti sviluppati appositamente per contrastare la fisiologica caduta dei capelli, rafforzandone l’ancoraggio alla radice.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caduta dei capelli? Parti dalla radice

Ragged Beggar Is General’s Son, Guarded Closely By Skilled Martial Masters

Notizie correlate

Perdita di capelli, uno studio scientifico dimostra come contrastarla con una radiceLa scienza dimostra come l’utilizzo della Polygononum multiflorum, una radice da millenni utilizzata nella medicina tradizionale cinese, sia efficace...

Caduta dei capelli per colpa dello stress? La soluzione c’è ed è… scontataNon è sempre semplice riuscire a individuare le cause o gli eventi che ci stressano.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Una proteina potrebbe invertire la caduta dei capelli: la svolta contro calvizie e alopecia in uno studio; Sicura di conoscere tutte le novità che rendono giovani i capelli?; Veradermics riporta risultati positivi dello studio di fase 2/3 per farmaco contro la caduta dei capelli; Serata benefica a Mirandola: AMO raccoglie fondi per un dispositivo contro la caduta dei capelli durante la chemioterapia.

Quanto è normale perdere capelli sotto la doccia? Il motivo della caduta che quasi tutti sottovalutanoQuanto è normale perdere capelli sotto la doccia? Il motivo della caduta che quasi tutti sottovalutano Molte persone si preoccupano quando si rendono conto di perdere molti capelli sotto la doccia. novella2000.it

«Una proteina potrebbe invertire la caduta dei capelli»: la svolta contro calvizie e alopecia in uno studioLa perdita di capelli, che affligge molte persone in condizioni come l’alopecia, potrebbe essere reversibile. Secondo un nuovo studio internazionale, sarebbe infatti legata a un ... ilmattino.it

RISCHIA LA VITA DOPO UNA CADUTA DALLA BICI, I MEDICI LO SALVANO E MARIO LI OMAGGIA COSI' Aveva colpito tutti la storia di Mario, un ragazzino di 12 anni che ha rischiato la vita dopo una caduta dalla bici. I medici, infermieri e Oss del Curto di P facebook