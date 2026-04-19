Molti persone notano che i capelli cadono più frequentemente senza riuscire a individuare chiaramente le cause dello stress che può influire sulla salute dei capelli. A volte, anche mantenendo una routine apparentemente tranquilla, si verificano episodi di perdita di capelli, come quando si trovano ciuffi tra le spazzole. Questa situazione può rappresentare un campanello d’allarme che richiama l’attenzione sulla possibile connessione tra stress e caduta dei capelli.

Non è sempre semplice riuscire a individuare le cause o gli eventi che ci stressano. Tuttavia, anche quando crediamo di avere la situazione sotto controllo, ci accorgiamo improvvisamente che a ogni spazzolata qualche ciuffetto di capelli rimane impigliato nella spazzola. In queste occasioni dare la colpa al cambio di stagione non sempre è realistico. Lo stress, persino il più celato, può avere conseguenze dirette sul nostro copro. Uno dei segnali più visibili, al pari di un campanello d’allarme biologico, è proprio la caduta dei capelli. Difatti, in assenza di altre patologie, questa potrebbe essere una delle ragioni principali. Però, nessun allarmismo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Caduta dei capelli per colpa dello stress? La soluzione c’è ed è… scontata

CADUTA dei CAPELLI: 3 RIMEDI NATURALI che FUNZIONANO

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