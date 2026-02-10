Uno studio scientifico rivela che una radice usata da secoli nella medicina tradizionale cinese può aiutare a fermare la perdita di capelli. La radice si chiama Polygonum multiflorum e sembra avere effetti positivi sulla ricrescita. Gli esperti stanno ora approfondendo le sue proprietà per capire come usarla al meglio.

Uno studio scientifico mette in evidenza il potere di una radice utilizzata per anni nella medicina tradizionale cinese per contrastare la perdita dei capelli La radice in questione si chiama Polygonum multiflorum. È preziosa anche per potenziare la crescita sana della chioma. La sua pianta cresce rigogliosa nella Cina centrale e meridionale. La radice veniva utilizzata originariamente per tingere i capelli e renderli più scuri, nutriti e corposi. Come agisce la Polygonum Multiflorum sulla fibra capillare. La ricerca condotta dalla Guangdong Pharmaceutical University e pubblicata sul Science Daily ne dimostra scientificamente la sua efficacia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perdita di capelli, uno studio scientifico dimostra come contrastarla con una radice

