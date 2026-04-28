Cadavere di una ragazza in un campo a Cecina perquisizione in casa di un amico

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla morte di una giovane trovata senza vita in un campo di Cecina, in Oltrepò Pavese. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina al fondo di una scarpata. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un amico della vittima, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze del decesso.

Proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce sulla morte di una ragazza il cui cadavere è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecina, in Oltrepò Pavese, al fondo di una scarpata. E’ in corso una perquisizione in casa di un amico della ragazza, in località Serra del Monte. Tre giorni fa era stata denunciata la scomparsa della giovane, la cui identità non è ancora stata resa nota. La ragazza, residente a Voghera, frequentava abitualmente la zona di Cecima. Alcuni conoscenti oggi hanno raccontato di averla vista l’ultima volta mercoledì scorso. Le indagini non escludono, al momento, nessuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cadavere di una ragazza in un campo a Cecina, perquisizione in casa di un amico Notizie correlate Pavia: cadavere di una ragazza trovato in un campo. Non si esclude l’omicidioPAVIA – Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Leggi anche: Pavia, ragazza trovata morta in una scarpata. «In corso perquisizioni in casa di un amico» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Pavia, ragazza scomparsa trovata morta in una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio; Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Cadavere di una ragazza trovato in una scarpata a Cecima, non si esclude l'omicidio: si cerca un ragazzoI carabinieri non escludono la pista dell’omicidio dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazza in una scarpata a Cecima, in provincia di Pavia ... virgilio.it Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Il corpo è stato trovato in fondo a una scarpata di 80 metri. Choc a Cecima, in provincia di Pavia, dove il cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo affiorare dall'erba. Sul po - facebook.com facebook Il cadavere di una ragazza trovato in una scarpata nel Pavese, perquisizione in casa di un amico #ANSA x.com