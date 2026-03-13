Trovato il cadavere di una donna in un pozzo a Roccadaspide | indagini in corso

Un corpo femminile è stato rinvenuto in un pozzo a Roccadaspide, in località Volpato. I Vigili del Fuoco hanno recuperato la donna, di 57 anni, da un profondità di circa tre metri e mezzo. Il pozzo era lasciato incustodito al momento del ritrovamento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Tragedia in località Volpato Difesa di Roccadaspide: i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 57 anni in un pozzo profondo circa 3 metri e mezzo, incustodito. A seguito di una richiesta dei Carabinieri ricevuta intorno alle 16.30, i caschi rossi di Agropoli si sono recati sul posto dove erano presenti i sanitari. Recuperata la salma con i Dispositivi di Protezione Individuali in dotazione, il decesso è stato accertato dal dottore incaricato dal maresciallo dei Carabinieri di Roccadaspide. Indagano, dunque, gli stessi militari e la Polizia Locale: al via le procedure di riconoscimento e le indagini per far chiarezza sull'accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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