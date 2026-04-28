Cadavere affiora nel Po | è il corpo di un anziano scomparso da alcuni giorni

Un corpo è stato trovato lungo le rive del fiume Po a Francolino. Si tratta di un uomo di 81 anni, scomparso alcuni giorni fa dalla località di Stienta, in provincia di Rovigo. La scoperta è avvenuta questa mattina, e le forze dell’ordine stanno procedendo con i primi accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non ci sono altre informazioni disponibili sulla vicenda.

Ferrara, 28 aprile 2026 – Recuperato a Francolino il corpo di un uomo in riva al Po. Si tratta dell’ 81enne scomparso da Stienta (Rovigo). Verso le 17 di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara sulla sponda del fiume, poco distante da via Maria Chiara Nanetti. Le operazioni sono proseguite per alcune ore, in azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori. Lungo il fiume anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti sull’identità della persona ritrovata nelle acque del grande fiume. La conferma è arrivata qualche ora dopo. Si tratta di un anziano, 81 anni, scomparso il 23 aprile scorso, a riconoscere il corpo sarebbe stata la figlia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cadavere affiora nel Po: è il corpo di un anziano scomparso da alcuni giorni cadavere in mare: è di una donna scomparsa. trovato morto in casa il figlio di 9 anni Notizie correlate Leggi anche: San Nazzaro, dal Po affiora il cadavere di una donna Leggi anche: Operai edili aprono bagno chimico in cantiere e trovano un cadavere: uomo scomparso alcuni giorni fa Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cadavere affiora nel Po: è il corpo di un anziano scomparso da alcuni giorni; Ripescato un cadavere dal Po: niente documenti, né segni di violenza; Dal Po affiora il corpo di un uomo. Il ritrovamento a Francolino. Ripescato un cadavere dal Po: niente documenti, né segni di violenzaCadavere affiora dalle acque del Po. È stato recuperato all’attracco dei Morti della Porchera il corpo di un uomo in balia della corrente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile. La macchina de ... ilcittadino.it