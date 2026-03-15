San Nazzaro dal Po affiora il cadavere di una donna

Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, un cadavere di una donna è stato trovato nel fiume Po, vicino a San Nazzaro. I carabinieri sono sul posto e stanno conducendo le indagini per identificare la persona. La salma è emersa dall'acqua nel corso del pomeriggio e si trovava nel fiume da un certo periodo. La polizia ha avviato le verifiche necessarie.

In avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto anche personale del 118 Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'identità di un cadavere che nel pomeriggio di domenica 15 marzo è affiorato nel Po, vicino a San Nazzaro. Si tratterebbe, apparentemente, di una donna di mezza età, ma l'avanzato stato di decomposizione al momento non permetterebbe una più precisa identificazione. Sul posto insieme al 118 di Piacenza anche i vigili del fuoco che sono entrati in acqua con un gommone per recuperare la salma e riportarla a riva. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola per le indagini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Agliana: cadavere di una donna affiora nel laghetto del Parco Pertini. Era scomparsa da casa Un cadavere affiora dal laghetto, choc al parco Pertini di AglianaPistoia, 21 gennaio 2026 – Choc alle prime luci della mattinata di oggi, 21 gennaio, ad Agliana in provincia di Pistoia. Tutti gli aggiornamenti su San Nazzaro Argomenti discussi: San Marino, sport. San Nazzaro, la motonautica sammarinese sale in cattedra: Aquabike ospite al Centro Federale FIM. Ritrovato un cadavere lungo il Po a San NazzaroNel pomeriggio i Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna di 50-60 anni, senza documenti, emerso nelle vicinanze del ponte. Sul posto 118 e carabinieri che hanno avviato le indagini; tu ... laprovinciacr.it San Nazzaro, dal Po affiora il cadavere di una donnaIn avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto anche personale del 118 ... ilpiacenza.it