A Firenze il mercato immobiliare presenta segnali contrastanti, con una forte domanda di appartamenti che però si scontra con prezzi in aumento e metrature sempre più contenute. Gli acquirenti, in particolare, trovano difficile individuare soluzioni che rientrino nei budget di circa 200 mila euro, ormai insufficienti per acquistare un immobile di dimensioni adeguate. La situazione riflette una realtà complessa, fatta di aspettative e limiti economici che si scontrano con l’andamento dei costi.

di Rossella Conte A Firenze si cercano soprattutto appartamenti, ma il mercato reale restituisce un quadro più complesso, fatto di prezzi in crescita, metrature ridotte e desideri spesso difficili da soddisfare. È quanto emerge dai dati di Immobiliare.it, secondo cui negli ultimi dodici mesi oltre l’85% delle ricerche nel capoluogo toscano si è concentrato proprio su questa tipologia, sia per l’acquisto che per l’affitto. Una quota elevata, anche se inferiore rispetto ad altre grandi città come Napoli o Milano, segno di una domanda diversificata ma comunque orientata verso soluzioni tradizionali. Se a livello nazionale una parte degli italiani continua a sognare case indipendenti, ville o rustici, a Firenze la realtà urbana spinge verso il condominio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia all’appartamento, ma i prezzi salgono: "Con 200 mila euro non si compra più nulla"

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