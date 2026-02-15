Olimpiadi 2026 | Biglietti in forte crescita ma prezzi cerimonia di chiusura salgono a 2900 euro Allarme accessibilità

Le Olimpiadi 2026 hanno registrato un aumento record di biglietti venduti, con oltre un milione di tagliandi già acquistati, ma i prezzi per la cerimonia di chiusura sono saliti a 2900 euro, alimentando le critiche sulla accessibilità. La domanda di biglietti cresce rapidamente, mentre i costi per alcuni eventi principali diventano troppo elevati per la maggior parte delle persone. Un dettaglio importante riguarda il numero di biglietti disponibili per le gare più popolari, che si riducono sempre di più.

Olimpiadi, Superato il Milione di Biglietti Venduti ma Sale l’Allarme Prezzi per la Cerimonia di Chiusura. Milano Cortina 2026 continua a registrare un forte interesse da parte del pubblico, con 1,27 milioni di biglietti venduti a metà competizione. Tuttavia, l’aumento dei prezzi per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona, con la disponibilità di soli tagliandi più costosi, solleva preoccupazioni sull’accessibilità dell’evento e sull’esclusione di una parte del pubblico. Corsa ai Biglietti e Tifosi in Difficoltà. La frenesia per i Giochi Olimpici Invernali è palpabile, come testimoniato dalla presenza di un appassionato a Cortina d’Ampezzo che cercava disperatamente un biglietto per le gare di curling.🔗 Leggi su Ameve.eu

I biglietti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 sono disponibili a partire da 23 euro, offrendo un’opportunità accessibile per assistere ai principali eventi sportivi.

